Абитуриентам-2019: В Украине изменили сроки проведения творческих конкурсов. Новости

Министерство образования и науки (МОН) Украины в этом году изменило сроки проведения творческих конкурсов для поступления на бакалавра и младшего специалиста на основе полного общего среднего образования. Порядок, определяющий процедуру конкурса и регистрацию на него, был размещен сегодня, 21 июня, на сайте ведомства.

«Основная разница организации творческих конкурсов, по сравнению с предыдущими годами, заключается в том, что теперь заведения должны проводить их в несколько потоков. Ранее вузы определяли испытания по одной специальности, иногда в один день, и абитуриенты, особенно из других регионов, должны были выбирать одно учреждение. Сложилась ситуация, когда абитуриент де-юре может подавать 7 заявлений в разные вузы, но де-факто не может реализовать свое право из-за накладки в сроках творческих конкурсов. Сейчас такая проблема снимается», – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

По информации ведомства, предварительно учреждения согласовывали с МОН графики творческих конкурсов по определенным специальностям.

Период проведения творческих конкурсов выглядит так:

для поступления на бюджет или контракт – с 1 до 10 июля (обязательно);

для поступления только на контракт – с 11 до 22 июля (для поступления на бакалавра, решение о проведении принимает заведение);

для поступления только на контракт – с 11 до 29 июля (для поступления на младшего специалиста, решения о проведении принимает заведение).

Еще одной новацией является то, что во время приема заявок заведения не могут требовать сертификатов Внешнего независимого оценивания (ВНО). Таким образом, снимается зависимость оценки творческого конкурса от результатов тестирования.