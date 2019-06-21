В Украине испытали боевую часть нового ракетного комплекса «Нептун» (Видео). Новости

Министр обороны Степан Полторак осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей. Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
В рамках постановки на вооружение реактивной системы залпового огня «Ольха», министр обороны Степан Полторак вчера работал на Павлоградском химическом заводе, где осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей для указанного класса ракет. Во время визита Министр обороны принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса «Нептун».
«Ракетной программе в Украине – быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, я убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины», – отметил министр обороны.
Как сообщалось ранее, в Украине испытают ракетный комплекс «Нептун». Первые испытания ракетного комплекса «Нептун» прошли 5 апреля.
Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.
Читайте также:
- «Ольха» прошла испытания: Полученное оружие значительно повысит боевые возможности ВСУ (Фото)
- ВСУ уже в ближайшее время могут получить модернизированные реактивные системы, – Укроборонпром
- В Украине начнут строительство ракетного катера для ВМС
- ВСУ испытали новую разработку контрбатарейного радара (Видео)
- Три танкиста и собака: Как на Донбассе обслуживают боевую технику (Фото)
- Порошенко рассказал об испытаниях крылатой ракеты «Нептун»
- Первый шаг в создании ракетного щита: В Украине испытали новые ракеты (Фото)
- «Верба» и «Ольха»: В Украине приступили к серийному производству РСЗО (Фото)
- Какое новое вооружение может получить ВСУ в 2019 году
Комментарии