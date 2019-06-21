В Украине испытали боевую часть нового ракетного комплекса «Нептун» (Видео). Новости

Министр обороны Степан Полторак осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей. Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

В рамках постановки на вооружение реактивной системы залпового огня «Ольха», министр обороны Степан Полторак вчера работал на Павлоградском химическом заводе, где осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей для указанного класса ракет. Во время визита Министр обороны принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса «Нептун».

«Ракетной программе в Украине – быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, я убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины», – отметил министр обороны.

Как сообщалось ранее, в Украине испытают ракетный комплекс «Нептун». Первые испытания ракетного комплекса «Нептун» прошли 5 апреля.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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