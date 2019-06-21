На Донбассе задержали 9 человек, причастных к НВФ . Новости

На Донбассе за прошедшие сутки, 20 июня, правоохранители задержали 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«20 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 краж, 3 грабежа, 12 фактов хранения наркотических веществ, 6 фактов, связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы 9 человек», – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации ООС, в течение суток правоохранители зафиксировали 35 административных правонарушений.