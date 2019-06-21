В Мариуполе спасли двух тонувших отдыхающих. Новости

С начала сезона спасатели спасали от гибели на воде двоих отдыхающих, которые приехали в Мариуполь из разных районов Донецкой области. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай.

Вызов пришел из яхт-клуба, расположенного по соседству со спасательной станцией. Сообщалось, что в бухте яхт-клуба тонет мужчина. Туда сразу же отправилась группа спасателей, которые вытянули из воды 36-летнего мужчину из Краматорска. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, но категорически отказался от госпитализации.

Второй спасенной оказалась нарушительница, которая на 20 метров заплыла за буйки. В это время патрульный катер шел с восточной стороны и вовремя заметил ее. К тому времени она уже выбилась из сил.

Спасатели говорят, что за призыв «Не заплывать за сигнальные ограничительные буйки» неоднократно получают нарекания. И здесь Александр Татай заявляет, что законодательством это определено не для ограничения. «Это необходимо для охраны жизни и здоровья самих отдыхающих. Достаточно зоны купания 50-75 метров от берега, чтобы поплавать, охладиться и продолжить свой отдых на берегу», – заявил он.

Желающим экстрима Татай порекомендовал не плавать в сторону судоходного канала.

«Хотите плавать на расстояние? Пожалуйста, плавайте от буйка к буйку. В одну и другую сторону. Протяженность каждого пляжа – до 2,5 км. Покоряйте расстояние, не нарушая правила», – заявил Татай, сравнив правила поведения на воде с правилами дорожного движения.

Ежедневно спасатели возвращают на берег до полусотни отдыхающих, заплывших за буи. Родителям возвращают потерявшихся детей и, со своей стороны, просят родителей следить за их местонахождением. Детей до 12 лет просят не оставлять на берегу без присмотра. До 9 лет детям запрещается купаться самим.

В будние дни мариупольские пляжи посещает 15 тысяч человек, а в выходные их число достигает 25.

Источник: Сайт Мариуполя

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