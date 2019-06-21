Хранил дома: У жителя Дружковки полиция изъяла боеприпасы. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) у 56-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы – гранату и патроны, которые он хранил у себя дома. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Краматорского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В поле зрения работников Дружковского отделения полиции попал местный житель 1967 года, который по оперативной информации незаконно хранил дома боеприпасы», – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины. В результате полицейские обнаружили корпус гранаты РГД-5 и патроны калибра 5,45.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

Отмечается, что за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины владельцу грозит до 7 лет лишения свободы.

В полиции еще раз напомнили о том, что граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных устройств и специальных средств, хранящихся ими незаконно, согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождаются от уголовной ответственности.

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