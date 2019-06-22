Неимоверная жара: Спасатели предупредили о высочайшей пожароопасности. Новости

В Донецкой области установилась жаркая погода. По прогнозам Укргидрометцентра, 21-23 июня на территории области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям.

«Несмотря на то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах», – говорится в сообщении.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

«Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба», – призывают спасатели.