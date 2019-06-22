Просто издеваются: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня. Новости

Сегодня утром, 21 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 июня через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9770 человек и 1146 транспортных средств;

«Марьинка» – 9580 человек и 1645 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7975 человек и 1313 транспортных средств;

«Гнутово» – 4950 человек и 1130 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10530 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/50;

«Марьинка» – 10/40;

«Новотроицкое» – 15/60;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Р: «6:48. Горловка: Движения нет. Машин много»;

Roman V: «6:51. Очередь 100+ почти без движения»;

76039: «7:29. Итоги вчерашней поездки Горловка-Бахмут. В 12:40 заезд сразу на полицию. Простояли 40 минут. Потом выехали и стали сразу за блоками. До таможни 100 машин +6 льготы. Проехали ДНР-таможню в 19:15. Украину проехали за 15 минут»;

susy64: «8:40. С полчаса назад пешая очередь вся сетка».

КПВВ «Марьинка»:

Владимир: «4:15 Каргил в Украину на средине моста»;

Александр: «4:38. Каргил уже на половину моста»;

Артем: «5:05. В 4 подъехал на Каргил. Стал на спуске с моста. За 10 минут за мной выстроилось еще 10 машин»;

Александр: «5:42. На Каргиле трэш»;

2109: «6:06. Каргил как обычно. Основная наверху моста. Края не видно, льгота до моста и по левой стороне клиенты бизнесменов»;

Анна: «8:18. Вчера стали на Каргиле в 15:00,остались ночевать. Не проехало 60 машин. утром основная на мосту, льгота у моста. Перевозы в три ряда. Не понимаю, зачем так гнобить народ. Просто издеваются. Стыдоба у великих нет денег на дополнительные компьютеры и дополнительные окошки»;

2109: «9:08. Марьинка в Донецк: перед таможней 17 машин, перед броневиком 21 и 3 буса льготников»;

Nata777: «9:20. Каргил в Донецк. В 7:15 приехали на Марьинку. В 9:00 уже стали на Каргиле возле 2-го туалета. Сейчас продвинулись почти до 1-го туалета. В основной очереди где-то 20+. Не считала. Из Донецка основная на сейчас чуть на мосту»;

Nata777: «9:30. На Каргиле в Донецк 2 автобуса и два буса пеших стоят на первом туалете».

КПВВ «Новотроицкое»:

Alex: «2:41. В 2:20 приехал на Еленовку. Перед нами машин 30, сзади все больше и больше»;

Alex: «3:34. На Еленовке машин 7 пока. Сейчас активно начинают приезжать новые машины. Основная на Еленовке сейчас примерно 45 машин»;

Анатолий: «4:35. Еленовка. Льготки больше 40 машин, а общей больше 70»;

Анна: «8:56. Еленовка, общая очередь в Украину до поворота, льготная чуть меньше половины общей, запускают по 6 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.