В Луганской области после массового отравления остаются госпитализированными 25 человек. Новости

В Рубежанский городской больнице в Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 25 человек (из них 22 ребенка). Все они в течение 15-17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Позднее количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное, увеличилось до 38 человек.

Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

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