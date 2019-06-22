Пожар на рынке в Енакиево: Стали известны подробности. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) на центральном рынке произошел пожар в торговом ряду. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что пожар был признан социально значимым.

Огнем уничтожены промышленные товары и личные вещи предпринимателей на площади 200 кв м, 16 ролетов, поддоны деревянные на площади 20 кв м.

Причина пожара устанавливается.

Для тушения привлекалась дежурная смена СПТ ЦУКС, 6 единиц техники, 27 человек личного состава.

Напомним, ранее в социальных сетях местные жители писали о том, что пожарная станция находится в 50 м от места возгорания, но к тушению приступили не сразу.

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