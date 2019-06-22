Украина и НАТО договорились об усилении взаимодействия разведывательных структур. Новости

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) Василий Бурба в ходе переговоров с руководителями разведывательных структур НАТО договорился об усиленном взаимодействии государственных разведывательных структур с обеих сторон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, Бурба предоставил главам разведок стран-членов НАТО очередные неоспоримые доказательства военной активизации России вблизи границ Североатлантического Альянса и Украины. С целью своевременно выявить признаки подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины или началу боевых действий в Балтийском и Черноморском регионах главы военных разведок договорились о более углубленном обмене разведывательной информацией.

Согласно сообщению Минобороны, уже начата подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО, также военные разведчики подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности. Кроме того, отдельно с представителями военных разведок стран Балтии достигнута договоренность об усилении противодействия России на ключевых направлениях ее шпионской деятельности, в частности, пресечении кибершпионажа.