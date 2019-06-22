Парламентские выборы: Место голосования уже изменили более 14 тыс. украинцев. Новости

Изменили места голосования по состоянию сегодня, 22 июня, 14355 граждан Украины. При этом по данным на 21 июня правом изменить место голосования воспользовался 13091 украинец.Такие данные содержатся в Государственном реестре избирателей.

Наибольшее количество людей из разных регионов Украины изъявили желание проголосовать в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Изменить место голосования перед парламентскими выборами можно до 15 июля.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила эту процедуру. Теперь каждый желающий осуществить волеизъявление не по месту регистрации должен предъявить только паспорт и заявление, при этом не нужно брать с собой документы или копии документов, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

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