В Донецке на пожаре пострадали 3 человека (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар в Пролетарском районе на ул. Щетинина. Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает «МЧС ДНР».

В результате пожара пострадало 3 человека:

мужчина 1959 г.р. - не госпитализирован;

женщина 1947 г.р. - в тяжелом состоянии госпитализирована в лечебное учреждение

г. Донецка;

ребенок 2016 г.р. в удовлетворительном состоянии госпитализирован в ГДКБ г. Донецка.

Спасатели вывели пострадавших из двух квартир по лестничному маршу на свежий воздух и передали медицинским работникам.

Причина пожара устанавливается.

Местные жители в социальных сетях опубликовали фото пожара.

Также по их данным в результате огнем повреждено 4 квартиры. Владелец квартиры, в которой началось возгорание, сейчас дает показания в полиции.