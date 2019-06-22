В Донецке на пожаре пострадали 3 человека (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар в Пролетарском районе на ул. Щетинина. Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает «МЧС ДНР».
В результате пожара пострадало 3 человека:
- мужчина 1959 г.р. - не госпитализирован;
- женщина 1947 г.р. - в тяжелом состоянии госпитализирована в лечебное учреждение
- г. Донецка;
- ребенок 2016 г.р. в удовлетворительном состоянии госпитализирован в ГДКБ г. Донецка.
Спасатели вывели пострадавших из двух квартир по лестничному маршу на свежий воздух и передали медицинским работникам.
Причина пожара устанавливается.
Местные жители в социальных сетях опубликовали фото пожара.
Также по их данным в результате огнем повреждено 4 квартиры. Владелец квартиры, в которой началось возгорание, сейчас дает показания в полиции.
- Виктория: «Там алкаш в постели курил. Его же квартира 10 лет назад тоже горела»;
- Артемий: «Выгорела квартира на втором этаже, номер 22, алкаш набедокурил, уже в полиции, сверху две квартиры пострадали, бабушка в реанимации»;
- Алексей: «Говорят, 4 квартиры сгорело».
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