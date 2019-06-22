Военная делегация ЕС посетила район проведения ООС (Фото). Новости

Военная делегация Европейского Союза во главе с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский ознакомил иностранных гостей с текущей политикой безопасности ситуации в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.