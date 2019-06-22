Абитуриентам-2019: Стало известно, когда начнется регистрация электронных кабинетов. Новости

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины.
В министерстве обратили внимание, что при вводе данных поступающим нужно указывать тот адрес электронной почты, к которой они имеют постоянный доступ и которая не запрещена на территории Украины. Также абитуриентов просят запоминать указанный пароль.
Всего для регистрации электронного кабинета нужно отметить следующую информацию:
- адрес электронной почты (она будет логином для входа в кабинет)
- пароль и подтверждение пароля (количество символов не ограничено)
- данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год выдачи (предлагается автоматически)
- данные документа о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл.
После осуществления всех этих шагов, на указанный пользователем электронный адрес должно прийти письмо активации. Перейдя по указанной в письме ссылке, поступающий подтвердит создание электронного кабинета.
Как и в прошлом году, абитуриенты должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата / свидетельства о среднем образовании. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Бал рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к документу оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). Предметы, по которым сделана запись «освобожден (а)», в общее количество не учитываются. Для точного расчета среднего балла документа поступающим рекомендуют воспользоваться специальным калькулятором на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/.
В инструкциях, в частности, содержится подробное описание требований к формату и размеру фото и документов, которые поступающий должен дополнительно загрузить в электронный кабинет.
Среди прочего, поступающим объясняют, как правильно делать отбор конкурсных предложений, которые нужно указывать при подаче заявления в вуз, где можно просмотреть уже поданные заявления и тому подобное.
Важно, что любую информацию в кабинете, например, личные данные или полученные тестовые баллы ВНО, можно изменить к подаче первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.
Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом поступающих просят внимательно ознакомиться с инструкциями, распространенными вопросами-ответами, условиями приема в вузы и другой необходимой информацией. Они есть на сайте МОН в разделе «Вступительная кампания - 2019». В случае возникновения проблем с регистрацией нужно обратиться по электронной почте ez@inforesurs.gov.ua или по телефону (044) 290-18-13.
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