Вблизи Мариуполя обстреляна заправочная станция, – ОБСЕ. Новости

На окраине поселка Хрещатинское (до переименования Красноармейское) под Мариуполем (Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Международная Мисия ОБСЕ уточнила сообщение об обстреле автозаправочной станции на юго-западной окраине поселка Хрещатинское (быв. Красноармейское). Ныне поселок неподконтрольный украинскому правительству и находится в 33 км к северо-востоку от Мариуполя», поселка Хрещатинское (быв. Красноармейское) говорится в сообщении.

Наблюдатели зафиксировали свежую воронку, которая возникла, по их оценке, в результате разрыва 122-мм артиллерийского снаряда, выпущенного с западного направления, а также металлический фрагмент (по оценке, осколок от этого артиллерийского снаряда) на расстоянии около 50 м к югу от автозаправочной станции.