На КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» изъяли очередную крупную партию контрабанды. Новости

Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Госпогранслужба.

В частности через линию разграничения пытались переместить косметические средства, беспроводные наушники и сигареты на общую сумму более 55 000 гривень.

Товары изъято представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.