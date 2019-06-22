Стало известно, когда в Украину из США отправят первые катера Island. Новости

Два подаренных США патрульных катера типа Island направят в Украину после завершения обучения украинских экипажей. Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает «Информационное сопротивление».

«У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи», – отметил Шевченко.

Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Напомним, США передали ВМС Украины два патрульных катера класса «Island».

Ранее сообщалось, что Украине следует сотрудничать со странами НАТО, чтобы быстро усилить свой флот, так как укрепить его своими силами проблематично.

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