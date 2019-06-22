Фонсека попрощался с «Шахтером» и получил в подарок именную футболку (Фото). Новости

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прибыл в Киев, чтобы попрощаться с донецким клубом. Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Фонсека встретился с гендиректором донецкого клуба Сергеем Палкиным 21 июня в отеле «Опера».

В подарок Фонсека получил футболку «Шахтера» со своей фамилией и цифрой 139 – именно столько матчей тренер провел у руля команды.

«Очень сложно покидать "Шахтер", быть здесь и ощущать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым… Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики – в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно ощущал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить. "Шахтер" – великолепный клуб! Я желаю "Шахтеру" и его болельщикам всего самого лучшего,» – сказал Фонсека.

Португалец также отметил, что останется «большим болельщиком "Шахтера"» и не прощается навсегда: «Говорю до свидания, но кто знает, быть может, это прощание не навсегда? Возможно, однажды у нас вновь будет возможность работать вместе? Я не знаю. В футболе бывает все, и ты никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я ухожу, но делаю это с "Шахтером" в сердце».

«Фонсека проделал здесь хорошую работу. Мы выиграли много титулов и расстаемся в очень хороших отношениях. Конечно, когда ты прошел с тренером три сезона, эмоционально такие изменения сложно пережить. И при этом я Паулу понимаю: не каждый день есть такие вызовы», – отметил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Он также добавил, что клуб и тренер расстаются друзьями: «Паулу получил предложение "Ромы" – это новый вызов, новые амбиции, и он хочет попробовать. Мы его понимаем и расстаемся друзьями. Я пожелал ему удачи и сказал, что теперь мы будем болельщиками "Ромы". Для нас важно, чтобы у Фонсеки с тренерским штабом все получилось, чтобы наши тренеры котировались в Европе и уходили в серьезные клубы», – резюмировал Палкин.