На базе Учебного центра морской охраны десять дней тренировались штурмовые группы (Фото). Новости

Лучшие специалисты Береговой охраны США под эгидой Программы EXBS Посольства и Госдепартамента США делились опытом и практическими умениями с бойцами отделов специальных действий на воде «Дозор-М» Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Госпогранслужба Украины.

Углубленный тренинг состоял из обучения и практикумов по штурмовым действиям при высадке на судно-нарушитель: стрелковые тренировки, особенности техники выполнения физических приемов, тактическая медицина, действия в команде, приемы блокирования стратегических объектов на судне и много других упражнений.

Вчера, по завершении обучения, 20 спецназовцев сдали своеобразный практический экзамен. В условиях, максимально приближенных к реальным, на тренажерном судне Украинского Дунайского пароходства «Новый Донбасс» они продемонстрировали, как и чему научились. Штурмовали борт судна с резиновой лодки, высадку с помощью специальной штурмовой лестницы, блокировали машинное отделение и капитанский мостик, обследовали судно на предмет выявления преступных элементов.

«Полученные навыки и плотный график эффективных тренировок в течение всех 10 дней оставили ощутимый след как в уме, так и в теле», – поделился своими впечатлениями один из бойцов отдела «Дозор-М».

После экзамена в Учебном центре морской охраны состоялась символическая церемония закрытия тренингов, где бойцы отделов специальных действий на воде получили сертификаты и обменялись сувенирами с американскими коллегами.

Начальник Регионального управления морской охраны контр-адмирал Олег Костур отметил, что это мероприятие даст старт оптимизации и реформированию морского пограничного спецназа, а программа с подобными учебными курсами в будущем позволит постоянно совершенствовать и повышать профессиональный уровень бойцов.

Руководитель Программы EXBS Джеймс Джонс отметил, что с удовольствием наблюдает за ростом уровня подготовки морских пограничников и общим стремлением Украины быть прочной морской державой, способной защищать свои границы на море.