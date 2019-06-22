Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

На базе Учебного центра морской охраны десять дней тренировались штурмовые группы (Фото). Новости

На базе Учебного центра морской охраны десять дней тренировались штурмовые группы (Фото)

22.06.19 17:05dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Лучшие специалисты Береговой охраны США под эгидой Программы EXBS Посольства и Госдепартамента США делились опытом и практическими умениями с бойцами отделов специальных действий на воде «Дозор-М» Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Госпогранслужба Украины.

Углубленный тренинг состоял из обучения и практикумов по штурмовым действиям при высадке на судно-нарушитель: стрелковые тренировки, особенности техники выполнения физических приемов, тактическая медицина, действия в команде, приемы блокирования стратегических объектов на судне и много других упражнений.

Вчера, по завершении обучения, 20 спецназовцев сдали своеобразный практический экзамен. В условиях, максимально приближенных к реальным, на тренажерном судне Украинского Дунайского пароходства «Новый Донбасс» они продемонстрировали, как и чему научились. Штурмовали борт судна с резиновой лодки, высадку с помощью специальной штурмовой лестницы, блокировали машинное отделение и капитанский мостик, обследовали судно на предмет выявления преступных элементов.

 «Полученные навыки и плотный график эффективных тренировок в течение всех 10 дней оставили ощутимый след как в уме, так и в теле», – поделился своими впечатлениями один из бойцов отдела «Дозор-М».

После экзамена в Учебном центре морской охраны состоялась символическая церемония закрытия тренингов, где бойцы отделов специальных действий на воде получили сертификаты и обменялись сувенирами с американскими коллегами.

Начальник Регионального управления морской охраны контр-адмирал Олег Костур отметил, что это мероприятие даст старт оптимизации и реформированию морского пограничного спецназа, а программа с подобными учебными курсами в будущем позволит постоянно совершенствовать и повышать профессиональный уровень бойцов.

Руководитель Программы EXBS Джеймс Джонс отметил, что с удовольствием наблюдает за ростом уровня подготовки морских пограничников и общим стремлением Украины быть прочной морской державой, способной защищать свои границы на море.

Комментарии