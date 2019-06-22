Обширный инсульт: На КПВВ «Станица-Луганская» умер мужчина. Новости

На КПВВ «Станица-Луганская» умер 70-летний мужчина. Об этом сегодня, 22 июня, на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«На КПВВ "Станица-Луганская" скончался мужчина 1949 года, он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать», – написал Лисянский.

Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.