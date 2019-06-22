Дело нацгвардейца Маркива: На суде в Италии с итоговой речью выступил адвокат украинца . Новости

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась 6 часов, передает «Радио Свобода».

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего на Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад.

Опровергая тезисы обвинения, защитник сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о пострадавшем тогда французском фоторепортере Уильяме Ругелона, журналистке издания Corriere della sera Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского фотографа. Делла Валле отметил, что показания Ругелона предоставленные французским следователям в октябре 2014 года отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Вспоминая показания того же француза, адвокат также отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и подчеркивает, что стреляли «снизу от боевиков», а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли вследствие минометного огня со стороны НВФ.

Защитник украинца Раффаэле Делла Валле во время выступления не воспользовался ни одним фото или видео, только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

Как сообщил «Радио Свобода» конфиденциальный источник в прокуратуре Павии, они были готовы к критическому выступлению защиты, но считают неуместной критику со стороны Делла Валле относительно чрезмерного использования аудиовизуальных средств для демонстрации аргументов обвинения.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи. Речи защитников слушала, среди других, делегация министерства юстиции Украины.

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 года возле Славянска Донецкой области.

Планируется, что суд объявит решение 12 июля.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на суде в Италии заявил, что Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Украина готова предоставить суду все документы по данному делу.

Ранее сообщалось, что в феврале в Италии на судебном заседании, где рассматривается дело украинского военнослужащего Виталия Маркива, выступили первые свидетели из Украины – внефракционный нардеп Богдан Маткивский и народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Андрей Антонищак.

Напомним, 1 июля 2017 года стало известно о том, что в Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Как отмечалось, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

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