В Донецке выпускники устроили массовую драку в центре города (Видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке выпускники школ устроили ночью массовую драку в центре города на Набережной. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях. Соответствующее видео выложено там же.

В комментариях местные жители возмущаются, что очевидцы снимали драку, а не разнимали конфликтующие стороны.

Extant: «Отменили комендантский час на ночь и битва оленей началась»;

Юля: «Нет, чтобы растащить, нет… Все стоят и снимают»;

Елизавета: «Как можно снимать когда дерутся? Люди-отморозки»;

Александра: «Самое гадкое, что все мужчины стоят и снимаю это, даже помочь не могут. После этого мужиками себя называют»;

Наталья: «А где менты? Странно конечно(в КЧ забирают даже в 23:01 и трезвых, и возле дома. А тут скопище народа, а доблестных милиоционерщиков то и нет».

При этом пользователь под именем Ирина в комментариях пишет, что один из участников драки умер в больнице: «После этой драки мальчик – выпускник 11 класса – умер. Вот вам и выпускной, ребята».

При этом смерть одного из участников драки пока не подтверждается, но и не опровергается. Однако в «МЧС ДНР» сообщили, что вчера в Кальмиусском водохранилище утонул подросток 2002 года рождения.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в ночь с 21 на 22 июня из-за выпускных балов отменили комендатский час.