Дончанин изобрел программу, которая прогнозирует инфаркт. Новости

Студент-переселенец из Донецка Максим Лебединский разработал приложение, которое прогнозирует заболевание по жизненным показаниям, пишет «ШоТам».

Максим Лебединский уехал в Покровск (Донецкая обл.) со своим университетом. Там начал обучать нейросеть находить заболевания по жизненным показаниям. Ходите с фитнес-браслетом, а тот уже поставил диагноз. Нейронная сеть проявляет болезни с точностью до 60%.

«Пропускаю через нейросеть архивы медуниверситетов», – говорит Максим Лебединский.

По его словам, если сеть увидит схожие показатели у вас – начнет бить тревогу. В команде студента уже шесть разработчиков и дизайнеров. А приложение уже прошло первые испытания на больных в Покровске.

Особенность отечественной разработки в том, что это не просто компьютерный алгоритм, а программа, которая учится, как и человек.

«Суть нейросетей такова: есть медицинская выборка, которую распространяют различные университеты в интернете. Я беру эту информацию, пропускаю через нейронную сеть, и она сама учится. Сеть видит, что примерно с такими данными может возникнуть определенная болезнь. Пока точность приложения примерно 60,7%, то есть, с такой вероятностью можно сказать, что я чем-то болею. Иногда программа ошибается, но чем больше данных мы получим, тем она будет точнее», – рассказывает Максим.