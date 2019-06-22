В Покровске произошел пожар на СТО рядом с автозаправочной станцией (Фото). Новости

Сегодня, 22 июня, в Покровске (Донецкая обл.) произошел пожар на СТО рядом с автозаправочной станцией на улице Защитников Украины.

Как сообщил заместитель начальника ГПСО-9 Дмитрий Воробьев, очаг возгорания находился в обшитом пластиком офисном помещении. Сообщение о пожаре поступило на линию «101» около 14:15.

Сначала для ликвидации огня была направлена одна автоцистерна покровской ГПСЧ-51. Однако на месте оценив обстановку, учитывая, что АЗС является объектом повышенной опасности, спасатели вызвали подкрепление: по одной машине из Покровска, Родинского и Мирнограда.

К счастью, огонь быстро удалось потушить, и помощь пожарных из других городов не потребовалась.

Источник: ТК «Орбита»