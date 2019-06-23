Firefighter Combat Challenge: Спасатели Донетчины принимают участие в престижных соревнованиях (Фото). Новости

Спасатели Донетчины принимают участие во Всеукраинских соревнованиях «Сильнейший пожарный-спасатель 2019», известных в мире как Firefighter Combat Challenge. Соревнования проходят во Львове. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Соревнования включают в себя непростые испытания, и для того, чтобы победить, участникам из Донецкой области приходится выкладываться на максимум и демонстрировать большую физическую подготовку», – говорится в сообщении.

Подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 4-го этажа учебной башни, «силовой тренажер», где ударами кувалды необходимо переместить балку весом более 70 кг, заливка мишени точным «выстрелом» из пожарного рукава, а также «эвакуация» пострадавшего 80-ти килограммового манекена на расстояние 30 метров – все эти упражнения выполняются на скорость. А за правильностью выполнения следят тренеры.