Акция протеста на Донбассе: Горняки шахты «Южнодонбасская №1» начали забастовку. Новости

Сегодня, 22 июня, горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская №1» отказались спускаться в шахту, остановлена ​​добыча угля. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате. «Также они требуют вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн за ранее отгруженный уголь на "Госпоставуголь", которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности», – написал он.

Волынец отметил, что сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой).

Напомним, 21 июня, в городе Угледаре (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая.

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