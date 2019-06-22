Экс-посол Малайзии в Нидерландах пояснила, почему считает «сомнительными» результаты расследования по MH17. Новости

Последнее заявление участников Совместной следственной группой (ССГ) об установлении лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на востоке Украины в 2014 году, оставило множество вопросов, которые являются определяющими в этом деле. Такое мнение высказала бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб в авторской статье, опубликованной сегодня, 22 июня, в газете New Straits Times, передает УНН.

«Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, из которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними», – пишет дипломат, которая возглавляла дипмиссию в Гааге с 2008 года по 2015 год.

«Кроме того, ни в одном докладе не содержится информация, с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского», – отмечает Фаузи Таиб.

Автор статьи также задается вопросом, «почему в тот день украинские диспетчеры направили Boeing из Малайзии на столь низкий эшелон, зная о боевых действиях на территории своего государства. Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта».

По словам дипломата, «возникает также закономерный вопрос, почему Россия не была включена в состав ССГ. Возможно, это было сделано аналогично тому, как поступили с Малайзией, которая также изначально была исключена из следствия».

По ее словам, «для Малайзии совершенно неважно, что четверо подозреваемых, названных ССГ, являются гражданами РФ. Мы не можем быть втянуты в геополитическое противостояние России и Запада, который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся».

«В первую очередь, для малайзийцев важна правда: что случилось в тот роковой день, кто сделал это, умышленно или случайно», – отметила Фаузи Таиб.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Позднее премьер-министр Малайзии Магатир Могамад выразил сомнения в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.