В Северодонецкое выданы первые загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в форме ID карты. Новости

Прошло меньше месяца, как в Северодонецке (Луганская обл.) в Центре предоставления административных услуг состоялось торжественное открытие новых административных услуг – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины в форме ID карты, а уже 21 июня первый северодончане смогли их получить, сообщает пресс-служба горсовета.

«Это очень хорошо, что наша команда в городском совете объединенными усилиями осуществила то, что до 172-х услуг, которые сегодня предоставляет городской ЦПАУ, прибавилось еще 8 по выдаче паспортов гражданина Украины в форме ID карты и загранпаспортов. И мы с удовольствием вручаем первые такие документы», – отметил и.о. городского головы Вячеслав Ткачук .

Отныне каждый желающий житель Северодонецка и близлежащих населенных пунктов может получить в Северодонецке ЦПАУ важные для себя документы без очередей, в определенные сроки и с необходимым комфортом.

Северодонецкий ЦПАУ отныне предоставляет 180 админуслуг, из них 9 – Управление Государственной миграционной службы Украины в Луганской области (оформление и выдача паспортов впервые и замена паспортов в случае обмена, повреждением и потерей). Загранпаспорта на детей могут оформляться с момента рождения ребенка, ID паспорта предоставляются с 14 лет.

В среднем в месяц через ЦПАУ предоставляется 7000 административных услуг (320-350 человек ежедневно), по оформлению паспортов до 20 человек ежедневно.

С 29 мая по 21 июня в ЦПАУ подано документов на оформление паспортов – 254 всего, из них на оформление загранпаспортов – 193, ID паспортов – 61.

Как сообщалось ранее, Северодонецкий ЦПАУ получил мобильный кейс для предоставления админуслуг «на дому».

Напомним, что правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

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