Пересечение линии разграничения на Донбассе: Итоги недели. Новости

На Донбассе за прошедшую неделю в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения было оформлено 287 тыс. граждан и 34 тыс. транспортных средств. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отказано в пропуске через линию разграничения 244 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов. «Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки», – говорится в сообщении.

Также пограничники в КПВВ оформили 21 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Кроме того, к административной ответственности в КПВВ на линии разграничения привлечено 12 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Также материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 4 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

По информации пресс-службы, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на временно неподконтрольную украинской власти территорию проследовало 10 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего оформлены гуманитарные грузы весом 183 тонны.

«При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 5 случаев, когда граждане пытались "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений», – отмечается в сообщении.

Напомним, на КПВВ «Станица-Луганская» умер 70-летний мужчина.

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