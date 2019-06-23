Побережье – заминировано, на въезде – блокпост: Как выживает курортное село на Азовье. Новости

О курортном селе Сопино (Донецкая обл.), что за 10 км от Мариуполя, уже пятый год не вспоминают отдыхающие. Здесь заминировано побережье, нет питьевой воды, а на въезде стоит блокпост. Полтысячи местных, привыкшие жить, благодаря туристическому бизнесу, едва сводят концы с концами.

До вооруженного конфликта в этом селе каждый сезон отдыхали 5 тыс. туристов. В 2014 году населенный пункт неоднократно обстреливали и люди начали бежать, а пансионаты закрыли.

Когда-то гордостью курортного Сопино был пансионат «Азовье». Отдыхающие сюда приезжали тысячами. На пляжах не было свободного места.

Молодежь Cопино зимой в основном работала в Мариуполе, летом – в местных пансионатах. Пенсионеры продавали туристам собственноручно выращенные фрукты и овощи. «Никуда не выезжали. Садились здесь и продавали виноград, помидоры, огурцы, редиску. А сейчас тишина, никому ничего не надо», – вспоминает местный житель Анатолий Куликов.

На побережье находится оздоровительный лагерь. Летом здесь ежемесячно отдыхали около 400 детей. Сегодня лагерь, как и остальные центры отдыха, – закрыт. «4 сентября 2014 года был обстрел. Должна была у нас еще состояться смена, но пришлось это все прервать, всех вывезти и с тех пор лагерь не принимает детей», – рассказала местная жительница.

В последний раз село обстреливали летом 2015 года. «За последние 5 лет мы пережили войну. Мы очень много чего увидели. Раньше у нас поселок был курортный. Очень много людей отдыхало в поселке до войны. А война пришла и многие местные жители разъехались», – говорит заведующая сопинским фельдшерским пунктом Илона Войтова.

Сейчас часть побережья Сопино остается заминированной. В таких условиях отдыхать мало кто был готов. Но такие туристы все же есть. «Вода стала чище. Намного чище. Но и людей очень мало. Я не знаю, как автобус. Часто ходит или нет, а так только своим транспортом добираться. Неудобно. Но надеемся, что все вернется, хотя бы как было», – поделилась жительница Мариуполя Наталья Катигроб.

Чтобы выжить, жители Сопино возят продавать овощи на рынки Мариуполя. Единственная работа здесь – разве что охранником в закрытом пансионате. Но люди не выезжают – обстрелов уже нет, а некоторые даже возвращаются домой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»

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