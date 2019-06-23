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На Донбассе погиб украинский военный, тело не могут забрать из-за интенсивного огня НВФ. Новости

На Донбассе погиб украинский военный, тело не могут забрать из-за интенсивного огня НВФ

23.06.19 11:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В районе населенного пункта Еленовка (Донецкая обл.) на взрывном устройстве подорвался боец 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», – говорится в сообщении.

Из-за интенсивного обстрела, который вели незаконные вооруженные формирования, украинские военные не смогли забрать тело.

«Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина», – отмечается в сообщении.

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