Сводка из зоны ООС за 22 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- трижды вблизи Водяного из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза район населенного пункта Старогнатовка из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Широкино из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- на окраине Красногоровки из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;
- вблизи Гнутово из станкового противотанкового гранатомета;
- трижды в районе Павлополя из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды окраину Лебединского из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза у населенного пункта Опытное из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Авдеевкой из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песок из 120 мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны десять раз:
- район населенного пункта Песчаное из 82 мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраина Южного из гранатомета различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Новолуганским из крупнокалиберного пулемета;
- четыре раза возле Луганского из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- на окраине Майорска из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцево из 82 мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Новоалександровкой из ручного противотанкового гранатомета.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в Донецке (терминал ДАП) Ленинском, Докучаевске, Горловке (пос. ш-ты им. Изотова), Спартаке, Саханке, Доломитном. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также сообщается, что в результате обстрела ранение голени получила 13-летняя жительница Горловки. Она доставлена в больницу.
В результате обстрела Донецка (пос. ш-ты «Трудовская») повреждения получили жилые дома по адресам:
- ул. Саранская, 10 (повреждение кровли, остекления, хозпостроек);
- ул. Саранская, 8 (повреждения хозпостроек).
В «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Логвиново. Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
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