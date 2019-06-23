Сводка из зоны ООС за 22 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза район населенного пункта Старогнатовка из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

три раза вблизи Широкино из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Гнутово из станкового противотанкового гранатомета;

трижды в районе Павлополя из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды окраину Лебединского из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза у населенного пункта Опытное из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберного пулемета;

рядом с Авдеевкой из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Песок из 120 мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны десять раз:

район населенного пункта Песчаное из 82 мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраина Южного из гранатомета различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским из крупнокалиберного пулемета;

четыре раза возле Луганского из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

на окраине Майорска из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево из 82 мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Новоалександровкой из ручного противотанкового гранатомета.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в Донецке (терминал ДАП) Ленинском, Докучаевске, Горловке (пос. ш-ты им. Изотова), Спартаке, Саханке, Доломитном. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрела ранение голени получила 13-летняя жительница Горловки. Она доставлена в больницу.

В результате обстрела Донецка (пос. ш-ты «Трудовская») повреждения получили жилые дома по адресам:

ул. Саранская, 10 (повреждение кровли, остекления, хозпостроек);

ул. Саранская, 8 (повреждения хозпостроек).

В «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Логвиново. Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.