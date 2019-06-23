Работают очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска утром 23 июня. Новости

Сегодня утром, 23 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 июня через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9125 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» – 8675 человек и 1470 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7080 человек и 1185 транспортных средств;

«Гнутово» – 4370 человек и 1085 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9910 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/55;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 20/60;

«Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Татьяна: «5:36. На Горловке 130 машин»;

Приходько: «9:38. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:35 на пункте пропуска 125 автомобилей, 7 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Katrin: «4:24. Каргил. Очередь уже на мосту. В Украину»;

Katrin: «5:45. Только что проехал первый автобус с пешими. Сколько внизу не вижу, стою на съезде с моста»;

Katrin: «6:09. Каргил. Первая протяжка в Украину».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «5:36. Движение началось, первыми заехали ночники, очередь основная до 4-го туалета, это почти до поворота, льгота меньше, между 1-м и 2-м туалетом. Это Еленовка»;

Александр: «7:34. Итог поездки через Еленовку: выехал из Донецка в 3:50, приехал на Еленовку в 4:30, стал в льготную очередь, первыми запускали ночников по списку, потом остальных, проехал. Сейчас заезжаю на Новотроицкое. Основная очередь на 7:20 была до 4-го туалета, это до поворота. Всем удачи»;

Юна: «8:36. На Еленовке в сторону Донецка машин много, посчитать не могу. Стоим в льготе»;

Саша: «9:49. Еленовка из Донецка – льготы около 40, основной приблизительно в 3 раза больше».

КПВВ «Гнутово»:

Евгений: «7:00. На Куликово 50 машин»;

Аня: «8:14. Работают очень медленно. 56 минут стоим без всякого движения, очередь уже далеко в поселке. Знакомые на Еленовке уже проехали, там живее очередь движется»;

Elena: «9:09. На Гнутово на Мариуполь очередь начинается в селе».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.