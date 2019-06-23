На водоемах Донетчины погибли два человека, одного мужчину спасли. Новости

В Донецкой области только за эти выходные на водоемах погибли 2 человека. Еще одного мужчину спасатели успели спасти. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 21 июня в 20:16 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение об утонувшем на озере Лиман в Славянске. 22 июня на место происшествия была направлена ​​водолазная группа аварийно-спасательного отряда. Водолазы ГСЧС путем погружения на глубине 2 м, обнаружили тело погибшего мужчины, изъяли его на берег и передали сотрудникам полиции.

22 июня на реке Бахмутовка в с. Красная Гора (Бахмутский р-н) мужчина застрял в трясине. В 20:16 на место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда. «Спасатели с помощью пожарного топора сделали проход в зарослях камыша длиной 12 м, спасательной веревкой предоставили спасательный круг потерпевшему, который находился в трясине (болотном участке реки), и вытащили его на берег. Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

А 23 июня в 01:10 диспетчер Службы спасения получил сообщение об утонувшем в пруду в с. Миролюбовка (Покровский р-н). Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью спасательной веревки и багра извлекли тело мужчины на берег и передали сотрудникам Национальной полиции.

Всего от Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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