Переселенцам: Как одному из родителей вывезти ребенка за границу, если другой – против. Новости

Переселенцы при вывозе ребенка за границу одним из родителей могут столкнуться с трудностями. Об этом рассказал адвокат Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Владимир Глущенко, сообщает пресс-служба организации.

«Наверное, трудно найти родителей, которые бы не слышали о том, что для вывоза ребенка за границу одним из родителей необходимо нотариально удостоверенное разрешение другого родителя. Если же такое разрешение невозможно получить, то обязательно нужно решать данный вопрос с помощью суда», – говорится в сообщении.

Так, 3 июля 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание», которым значительно упрощены правила пересечения границы Украины ребенком в сопровождении одного из родителей.

В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с согласия обоих родителей (усыновителей) (далее – родители) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они направляются.

Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется:

1) по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;

2) без нотариально заверенного согласия второго родителя:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска;

если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин, не достигший 16-летнего возраста, или проездном документе ребенка есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;

в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);

справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем;

свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка, легализованного или засвидетельствованного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

3) без нотариально заверенного согласия второго родителя в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца при предъявлении решения суда или органа опеки и попечительства (районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования), сельского, поселкового совета объединенной территориальной громады) или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать с ребенком или который уполномочил на это нотариально заверенным согласием других лиц;

4) без нотариально заверенного согласия второго родителя в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет заболеваниями, предусмотренными ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, при предъявлении таких документов или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал:

справки, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов (в случае, если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца);

документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным МОЗ (в случае, если сумма задолженности по алиментам составляет более трех месяцев, но не более 4 месяцев).

Итак, разъясняет адвокат, тот из родителей, с кем проживает ребенок, имеет право на выезд с малолетним ребенком за границу без согласия отца (матери) и без решения суда. «Помните, что срок пребывания ребенка за пределами территории Украины в таком случае не может превышать одного месяца», – подчеркивает Глущенко.

В случае умышленного нарушения этого срока наступает административная ответственность – штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и потеря в год права выезда ребенка за границу с одним из родителей без разрешения другого до одного месяца.

По словам правозащитника, именно с соблюдением таких условий вы сможете беспрепятственно выехать с ребенком за границу.

Кроме того, возникает вопрос, а может ли тот из родителей, с кем не проживает ребенок, выехать с ребенком за границу без разрешения второго родителя, с которым по решению суда проживает ребенок.

Это, как отмечает адвокат, также возможно, однако необходимо выполнить несколько условий:

должным образом выполнять родительские обязанности и не иметь задолженности по уплате алиментов;

обратиться с заказным письмом с уведомлением о вручении к тому из родителей, с кем проживает ребенок, с просьбой предоставить разрешение на выезд ребенка за границу;

в случае непредоставления разрешения – обратиться в суд в 10-дневный срок с момента уведомления о вручении заказного письма с иском в предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия второго из родителей;

при пересечении государственной границы предъявить согласие второго родителя на выезд ребенка за границу или решения суда;

вернуться с ребенком в Украине в срок, указанный в согласии второго родителя на выезд ребенка за границу или в решении суда.

С какими же трудностями могут столкнуться в данном вопросе родители – ВПЛ? «Это трудности, связанные с установлением места жительства (пребывания) второго родителя, в случае, если такое лицо проживает на временно оккупированной территории. С 2014 года Государственное предприятие "Укрпочта" не осуществляет почтовое обслуживание указанных территорий, а, следовательно, направить рекомендованное сообщение, чтобы предупредить второго родителя о вывозе ребенка за границу, просто невозможно», – рассказал Владимир Глущенко.

В таком случае адвокат советует обращаться в суд, и все же получить судебное решение о вывозе ребенка за границу, чтобы избежать бюрократии и не испортить отпуск.

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