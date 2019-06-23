Мониторы омбудсмена проверили соблюдение прав детей в прифронтовой Марьинке. Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) мониторы уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отметили, что местные органы власти прилагают максимум усилий для соблюдения прав детей и пытаются создать условия для качественного предоставления услуг детям. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Сотрудники секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека с целью мониторинга соблюдения прав детей, проживающих на территории, максимально приближенной к линии разграничения, посетили город Марьинка Донецкой области. Несмотря на обострение конфликта на востоке Украины, особое внимание уделялось вопросу безопасности детей», – говорится в сообщении.

Кроме того, осуществлялся мониторинг соблюдения прав детей на образование, здравоохранение, отдых и оздоровление. Были посещены дошкольное учебное заведение, общеобразовательная школа № 1, Марьинская амбулатория общей практики – семейной медицины, Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского районного совета и реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

Также, в связи с обстрелами местных жителей в Марьинке со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР», был посещен разрушенный на прошлой неделе дом одной семьи. Выяснено, что все члены семьи, в том числе 9-летняя девочка, находятся в больнице.

«По результатам визита были обнаружены проблемные вопросы, требующие урегулирования и решения на государственном уровне. В связи с этим будут направлены запросы в соответствующие органы власти. Вопрос находится на контроле уполномоченного», – подытожили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Позже появились новые подробности о пострадавших и фото с места обстрела.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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