БПЛА ОБСЕ обнаружил 30 «Градов» под Луганском и танки под Донецком. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линий отвода в Луганской области. Об это сообщается в отчете Миссии.

«20 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-12, "Град", 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска); 22 РСЗО (БМ-21 "Град") у н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска)», – говорится в отчете.

Кроме того, 20 июня Миссия ОБСЕ зафиксировала другие образцы тяжелого вооружения на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, которое было размещено за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения.

Так, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 4 зенитные ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»), 6 танков (Т-64), 9 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне возле Миусинска, а также 29 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм – 5 ед., Д-30 – 6 ед. и 18 ед. неустановленного типа), 6 самоходных гаубиц (2С1) и 4 противотанковых пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм) вблизи Хрустального.

Также БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 25 танков (Т-72 – 20 ед., Т-64 – 4 ед., вероятно Т-72 – 1 ед., предположительно танки (неустановленного типа) – 8 ед.) на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).