«Хозяева жизни» не разъехались: В Донецке столкнулись BMW и Lexus (фото). Новости

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 23 июня, очевидцы сообщают в соцсетях.
«Вчера напротив кинотеатра Шевченко 5 бумер засадил в бок Лексусу is», – пишут очевидцы.
Также они опубликовали фото разбитых машин.
При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.
- Ирина: «Проезжала, видела… Грузинские номера на БМВ. Видимо, недавно пригнали»;
- Ольга: «Эх, опять "хозяева жизни" не разъехались»;
- Алексей «За рулем Лексуса вроде девушка была. Проезжал два раза там. Но, блин, даже тормозного нет...»;
- Ростислав: «Напомню в дыр дыр нет страховок. И все это чинить будет виновник ДТП за свой счет».
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