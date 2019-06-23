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«Хозяева жизни» не разъехались: В Донецке столкнулись BMW и Lexus (фото). Новости

«Хозяева жизни» не разъехались: В Донецке столкнулись BMW и Lexus (фото)

ДН

23.06.19 13:07dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 23 июня, очевидцы сообщают в соцсетях.

«Вчера напротив кинотеатра Шевченко 5 бумер засадил в бок Лексусу is», – пишут очевидцы.

Также они опубликовали фото разбитых машин.

При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.

  • Ирина: «Проезжала, видела… Грузинские номера на БМВ. Видимо, недавно пригнали»;
  • Ольга: «Эх, опять "хозяева жизни" не разъехались»;
  • Алексей «За рулем Лексуса вроде девушка была. Проезжал два раза там. Но, блин, даже тормозного нет...»;
  • Ростислав: «Напомню в дыр дыр нет страховок. И все это чинить будет виновник ДТП за свой счет».

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