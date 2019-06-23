«Хозяева жизни» не разъехались: В Донецке столкнулись BMW и Lexus (фото). Новости

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 23 июня, очевидцы сообщают в соцсетях.

«Вчера напротив кинотеатра Шевченко 5 бумер засадил в бок Лексусу is», – пишут очевидцы.

Также они опубликовали фото разбитых машин.

При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.