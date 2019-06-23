Запускают очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Аня: «11:50. На 10:00 Горловка – автоочередь в Майорск: перед полицией 25 машин, а после шлагбаума и до паспортного все забито. И льготы тоже много, движение слабое очень»;

Юлия: «13:26. Очередь где-то час, полтора назад была до ГАИ. Запуск раз в час по 20 машин. Запускают очень медленно. Ну, как всегда. Пеших – полная сетка».

КПВВ «Марьинка»:

Jen: «10:45 Марьинка в Донецк пусто, Каргил в Донецк 5 льгота, 20 основная. Пропускают по 3-4 машины в полчаса»;

Osakati: «11:48. Каргил сегодня удивил. На Донецк в 8:15 стал в общей 25-м, прошел все в 9:10»;

Галина: «13:38. В 12:00 на Каргиле в сторону Украины. Общая на мосту: вверху моста, льгота почти до конца посадки. В Донецк было где-то 20 машин в общей очереди и чуть меньше льготы. В Украину туда и обратно сразу на проверку. Запускают по 3 машины общей и также льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: «10:20. На Еленовке плохо пропускают. Протяжка 6 машин за 30-40 минут в основной очереди»;

Сергей: «13:18. На Еленовке в сторону Волновахи общей примерно 100 машин, льготных 20-25 машин»;

Роман: «14:15. Еленовка. Общая очередь – 2-3 туалет, льгота 5-10».

КПВВ «Гнутово»:

Екатерина: «1:02. Ситуация на КПП "Пищевик" из Украины в Донецк: подъехали на Пищевик в 9:15 (были 3-ми, общая очередь) Украину прошли в 10:20, в 10:55 прошли БП "Октябрь". На въезд в Украину: 4 льготы и общая до камышей (40-50 машин). Всем легкой дороги»;

Вячеслав: «12:44. Куликово. Общей очереди примерно 60-70, льготы 15 машин. Движение каждые 15 – 20 минут на 6 машин»;

«Кот»: «13:07. Гнутово в Марик машин 60 общей»;

Олег: «14:01. Подъехали на бп из Мариуполя в 13:35. Впереди 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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