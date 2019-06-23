На шахте в Донецкой области остановлена добыча угля. Новости

На шахте «Южнодонбасская №1» остановлена ​​добыча угля. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«Горняки второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская №1" присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же – выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало "Госпоставуголь"», – написал он.

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская №1» отказались спускаться в шахту. Шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой).

Напомним, 21 июня, в городе Угледаре (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу.

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