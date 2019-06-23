Уже привыкла быть здесь: Как живется переселенцам из Донбасса в Тернополе. Новости

В Тернопольской области сейчас проживает более 2 100 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса. Об этом сообщил директор департамента социальной защиты Тернопольской облгосадминистраций Вадим Боярский.

Так, переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Ольга Солоха с семье живет более трех лет в Тернополе. Она рассказывает, что за это время привыкла к городу и людям здесь, но сначала было очень тяжело. «Я выбрала Тернополь потому, что у меня здесь родственники. Однако жить мы начали сразу отдельно. Конечно, трудно было, потому что другой город, другие люди, но уже привыкла быть здесь. Разное бывало. Сначала помогали все, жалели, поддерживали. Но было и такое, что оскорбляли из-за языка», – рассказала Ольга.

Что касается госпомощи, то, по словам переселенки, «государство сделало все, чтобы не помогать». «Когда я переехала, то была в центре занятости и параллельно искала работу. За 3 месяца работу найти нереально. А поскольку 3 месяца я была безработной, то помощь мне не предусмотрена. И восстановить ее нереально, несмотря на то, что я сейчас официально трудоустроена. Я обращалась к адвокатам, а они говорят, что это невозможно. Сейчас я получаю только субсидию на "коммуналку", которую удалось "выбить" как малообеспеченной. Я живу на съемной квартире. Но не представляю своей жизни так. Я хотела бы забрать в Тернополь маму, у нее I группа инвалидности. Но жить всем в однокомнатной квартире просто невозможно», – поделилась Ольга Солоха.

Как сообщил директор департамента соцзащиты, все те выплаты, которые предусмотрены законодательством, – государство выплачивает. «Помощь предоставляется на покрытие жилищно-коммунальных услуг и аренды жилья. Кроме того, такие лица имеют право на все государственные социальные выплаты, предусмотренные гражданам Украины», – сообщил он.

Боярский отметил, что количество ВПЛ в области не меняется в течение последних нескольких месяцев. «В основном люди проживают в частном секторе, снимают квартиры. Есть около 20 человек, проживающих в гериатрическом пансионате. Эти процессы, которые были болезненными для людей в первые месяцы, уже более или менее унормировались. То есть люди, которые живут здесь уже 2-3 года все эти процессы прошли», – сказал чиновник.

По словам Боярского, чаще всего в управление социальной защиты обращаются люди за назначением государственных социальных выплат и получения статуса ВПЛ.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 июня учтены 1 млн 385 тыс. 031 переселенец из Донбасса и Крыма.

Источник: 20 хвилин

Читайте также: