Избыточный спрос со стороны переселенцев закончился: В НБУ заявили, что жилье становится доступнее. Новости

В Украине жилье становится доступнее. Это связано с тем, что доходы населения растут, а цены – практически нет. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, опубликованном на сайте банка.

Как отмечается, спрос на жилье начал постепенно расти. В то же время новое предложение временно снизилось. «Несмотря на это, рынок близок к равновесию: нет ни рисков стремительного роста цен, ни угроз финансовой стабильности. Объемы ипотечного кредитования растут, однако еще малы, чтобы заметно влиять на рынок жилой недвижимости. На рынке коммерческой недвижимости стремительно снижается вакантность, восстанавливается активность девелоперов, а арендные ставки вернулись на докризисный уровень», – говорится в отчете.

Как сообщается, объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине в прошлом году снизился на 25,3% в годовом выражении. «Так закончилась многолетняя тенденция наличия на рынке весомых временных факторов: избыточного спроса со стороны внутренне перемещенных лиц в 2014-2015 годах и ажиотажного предложения в 2016-2017 годах, обусловленного изменением регуляторной среды. В Киеве спад был даже больше: 28,6% в годовом выражении. Коррекция предложения новых квартир была прогнозируемой. Она свидетельствует, что рынок возвращается к норме, которую определяет макроэкономическая ситуация в Украине», – сообщается в отчете.

В НБУ добавили, что постепенный рост спроса на жилье объясняется ростом доходов населения. «Ведь, по оценкам участников рынка, кредиты банков финансируют лишь менее 7-8% сделок первичной продажи жилья, на вторичном рынке эта доля еще ниже. Этот сегмент понемногу развивается: за I квартал 2019 года было выдано 583 млн грн (+5,4% в годовом выражении) новых ипотечных кредитов физическим лицам. Но, вероятно, в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование не будет определяющим на рынке жилой недвижимости», – говорится в отчете.

Напомним, эксперты подсчитали, сколько лет придется откладывать всю среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м в Украине.

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