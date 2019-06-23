Стреляют из Петровского района Донецка: В ВСУ рассказали об обострении у Марьинки. Новости

В районе Марьинки (Донецкая обл.) обострилась ситуация. Незаконные вооруженные формирования недавно устроили обстрел такой мощности, что в некоторых местах даже обгорела земля, передает «5 канал».

После обстрела остались воронки от взрыва 122-миллиметрового артиллерийского снаряда. НВФ открыли огонь по позициям ВСУ у Марьинки из ствольной артиллерии и минометов запрещенных калибров.

«Это сгорела земля после прихода артиллерийского снаряда 122 миллиметра», – показывает военнослужащий ВСУ Андрей.

Армеец с позывным «Живчик» рассказывает: «Несколько дней назад очень тяжело здесь было. 120-е минометы работали. 122-й калибр тоже работал. Пощекотали нас неплохо».

Обстрел начался рано утром и продолжался более часа. Армейцы насчитали около трех десятков огневых атак. Говорят, для корректировки огня НВФ задействовали беспилотник.

«Они запустили беспилотник. Наш боец находился на посту и корректировал оружие, чтобы сбивали беспилотник. Отбили беспилотник на дистанцию подальше от наших позиций – и обстрел прекратился сразу», – рассказывает военнослужащий с позывным «Браво».

«Когда начинается обстрел, прятаться в блиндаж или окоп. Если на посту, то в окопе, а так в блиндаж. Там таки безопаснее, перекрытия и все», – говорит армеец «Ярик».

Впрочем, говорят армейцы, артиллерийский обстрел был настолько мощным, что бойцы чувствовали его даже в укрытиях.

Военнослужащий ВСУ с позывным «Браво» вспоминает: «Ты сидишь и по телу проходит волна сразу. Даже не знаю, с чем сравнить, ну, как будто упал об землю немножко так».

Армеец Андрей рассказывает о том, как действует противник: «Отстреливаются, а потом прячутся в густонаселенных районах Донецка, где мы по мирным жителям стрелять не будем. Мне кажется, их никогда ничего не останавливало, ни ОБСЕ, ни минские, ни другие какие-то договоренности».

«Утром из СПГ были приходы из Петровского района из-под террикона. Три было выстрела. Так нормально, как раз были в окопе», – рассказывает армеец с позывным «Живчик».

А военнослужащий с позывным «Ярик» говорит: «Простреливают утром, особенно с пяти до шести. И под вечер так же».

Пехотинцы уверяют: хоть ситуация и обострилась, армейцы достойно держат оборону и всегда находятся в полной боевой готовности.