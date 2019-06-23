Воду отдаленным районам обещают через 3-4 дня: Работы на водоводе «Горловка-Торецк» завершены. Новости

В Донецкой области на водопроводе «Горловка-Торецк» завершили ремонтные работы. Вода первым абонентам начнет поступать уже сегодня, в отдаленные районы – в течение 2-3 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

«Бригада Часовоярского РПУ Компании "Вода Донбасса" в 16:00 окончила восстановительные работы на водоводе "Горловка-Торецк". Поскольку технология ремонта требовала бетонных работ, необходимо 12 часов для его застывания. В 4 часа утра воскресенья вода начнет заполнять водовод, вечером – поступит на водопроводный узел и первым абонентам. Полная опресовка системы займет 3-4 дня. Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении ремонта», – написал он.

Напомним, в Донецкой области 20 июня приостановили подавать воду водопроводом «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ.