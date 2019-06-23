Поел вяленого леща: В Дружковке у мужчины диагностировали ботулизм. Новости

Сорокалетний житель Дружковки (Донецкая обл.) оказался на больничной койке после употребления в пищу вяленой рыбы. Медики подозревают, что причиной отравления стали токсины бактерий ботулизма.

«В Дружковке зарегистрирован случай ботулизма. После ужина вяленой рыбой дружковчанин почувствовал себя плохо, пытался лечиться сам, но в итоге обратился к медикам с сильной слабостью, нарушением зрения, затруднением дыхания. Со стороны специалистов Дружковского филиала ДУ "Донецкий ОЛЦ МОЗ Украины" и Дружковского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области проводится работа по расследованию случая заболевания ботулизмом и профилактике этого заболевания», – отмечает врач-гигиенист Марина Медведева.

О подозрении на ботулизм медики сообщили в Дружковский филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», специалисты которого приступили к расследованию данного случая. К процессу подключены также местная Госпродпотребслужба и ветеринарная служба.

С момента употребления рыбы, которая, вероятнее всего, была источником ботулизма, прошла почти неделя. Пострадавший съел вяленого леща 15 июня. Симптомы отравления появились на следующий день, недомогание сопровождалось опоясывающими болями. Обращение в больницу последовало 20 июня.

На данный момент расследование продолжается. Кровь, промывные воды и остатки рыбы направили на исследование в Харьковский областной лабораторный центр, где проводят анализы на ботулотоксин. Планируется также выход специалистов в магазин, где был приобретен лещ для взятия продукции на анализ.

Источник: «Дружковка на ладонях»

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