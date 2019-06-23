Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Теперь анекдот про «Запорожец» не актуален: В Донецке трамвай «впечатал» Mercedes в столб (Фото). Новости

Теперь анекдот про «Запорожец» не актуален: В Донецке трамвай «впечатал» Mercedes в столб (Фото)

ДН

23.06.19 19:08dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло очередное ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«21 июня на улице Челюскинцев, напротив стадиона «Донбасс Арена» столкнулись трамвай № 1 и легковой автомобиль», – говорится в сообщении под опубликованным фото.

Факт ДТП комментируют пользователи.

  • Ирина: «Трамвай подрезал»;
  • Нарине: «Тут вопрос, что делал автомобиль на данном участке дороги? Но водители донецких трамваев не менее отмороженные, если честно»;
  • Артем: «Один ноль в пользу ТТУ. Теперь анекдот про Запорожец не актуален»;
  • Алена: «Что, не смог трамвай машину объехать?».

Напомним, в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка столкнулись BMW и Lexus.

Комментарии