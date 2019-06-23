Шахтеры в Донецкой области перекрыли трассу, требуют выплаты задолженности. Новости

В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» и частично на шахте имени Сургая продолжают бастовать горняки. Они требуют выплатить 35 млн. грн. задолженности по заработной плате. Об этом сегодня, 23 июня, «Громадському радіо» рассказал председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«С восьми утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением на предприятии»сказал Волынец.

Горняки планируют продолжить бастовать завтра. Они перекрыли трассу у Угледара.

«Люди в отчаянии продолжают перекрывать дорогу в Донецкой области. Специальные транспортные средства пропускают: пожарных, военных, скорую. Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети», – говорит председатель независимого профсоюза горняков Украины.

При этом пользователей социальных сетей с никнеймом «Джон Сноу» пишет, что из-за перекрытой трассы «полиция в Марьинке направляет всех через село Сладкое».

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская №1» отказались спускаться в шахту. Шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой). Затем к ним присоединились работники второй смены.

Напомним, 21 июня, в городе Угледаре (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу.

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