Ветераны АТО вместе с полицейскими будут искать пропавших детей. Новости

В Донецкой области 670 участников боевых действий готовы предоставлять любую поддержку полиции в работе с детьми. В частности – в розыске без вести пропавших и патриотическом воспитании молодежи. Вопросы сотрудничества полицейских и ветеранов обсудили в областном главке милиции. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Заместитель начальника полиции Донецкой области-начальник криминальной полиции, участник боевых действий Артем Кисько и руководитель отдела ювенальной превенции Екатерина Шнейдер встретились с председателем Мариупольской союза ветеранов АТО и военных волонтеров «Мужество» Русланом Пустовойтом.

Участники встречи обсудили вопросы защиты детей. Руслан Пустовойт отметил, что ветераны АТО поддерживают петицию о принятии законопроекта 6607, который защитит детей от сексуального насилия. Он предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за половые преступления против детей и химическую кастрацию насильников.

«Кроме того, 670 мариупольских ветеранов-атошников готовы присоединиться к розыску детей, пропавших без вести, а также помогать в случае каких-либо чрезвычайных событий с малышами», – сказал Руслан Пустовойт.

Артем Кисько отметил, что с начала года в полицию Донетчины поступило более 300 сообщений о пропаже детей. Все они найдены, противоправных действий в отношении детей не допущено.

«Исчезновение ребенка – чрезвычайное событие, и на его поиски немедленно поднимаются все силы полиции, привлекается общественность. Любая помощь важна, потому что чем быстрее мы его найдем, тем больше шансов, что с ним не случится беды», – отметил руководитель криминальной полиции области.

Также полицейские и ветераны АТО договорились о проведении совместных мероприятий по патриотическому воспитанию школьников. Это будет живое общение с непосредственными участниками боевых действий. Так, Руслан Пустовойт добровольцем пошел защищать Донбасс, неоднократно спасал жителей, был ранен. Именно такие люди на собственном примере будут учить малышей любви к своей стране.

Кроме того, полицейские и атошники обсудили вопросы дополнительных социальных льгот для жителей прифронтовой Донецкой области, а также выделение жилья для переселенцев, в том числе полицейских.