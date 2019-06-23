Командующий ССО рассказал, почему военные действия – не самая большая опасность для Украины. Новости

Информационная угроза является основной для страны. Об этом рассказал командующий силами специальных операций ВС Украины, генерал-лейтенан Игорь Лунев в интервью «Радио Свобода».

Лунев отмечает, что расшатать страну изнутри без введения чужой армии является задачей противника. Именно поэтому ССО следят и за этой опасностью.

«Задача в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) мы как выполняли, так и продолжаем выполнять. В то же время, в прописанном функционале ССО, указаны многие другие задачи – в частности, военные информационно-психологические операции. Такими операциями мы занимаемся в рамках оборонной деятельности», – сказал он.

При этом он отметил, что непосредственно внутри Украины информационные операции не проводятся – законом это запрещено. Информационными операциями ССО занимаются исключительно в рамках проведения военной операции.

Задача ССО – наблюдать за спланированным длительным информационным влиянием, которое противник направляет на подрыв обороноспособности Украины.

«Мы способны по его "почерку" определить, откуда он работает – из Ростова, Донецка, Луганска или Севастополя. Знаем даже распорядок их труда. В субботу и воскресенье, скажем, они отдыхают. Накануне знаковых дат – активизируются», – пояснил он.

Лунев отмечает, что процесс информационного противодействия находится на грани компетенции различных ведомств. Именно поэтому необходима централизация.

«Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Министерство информационной политики – все они в рамках своих полномочий должны отрабатывать единым механизмом. Как внутри Украины, так и за ее пределами», – добавил командующий ССО.