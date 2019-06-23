Я им не дам продать землю, – Ляшко (Видео). Новости

Народный депутат Олег Ляшко выступает против продажи земли. Он предлагает создать государственный земельный банк и покупать паи у крестьян по рыночной цене, передает телеканал «Украина».

Ляшко уверен, что если банк заработает, то все желающие смогут выгодно продать государству свою землю, а оно, в свою очередь, будет предоставлять ее в пожизненную аренду фермерам. Поэтому украинские крестьяне будут иметь выбор: продать или обрабатывать. Земля будет принадлежать государству и гражданам. Депутат убежден: в условиях открытия рынка чернозем за бесценок скупят иностранные компании.

«Если продавать землю, то наши ее не купят, кредитов у них нет, собственных средств нет. Это закончится гражданской войной – вот к чему приведет продажа земли. Но они не думают об этом. Они думают, как выполнить программу МВФ. А МВФ дает кредиты под продажу земли. Кредиты разворуют, выведут в оффшоры – не будет ни земли, ни кредитов, ничего не будет», – считает лидер Радикальной партии.

Он уверен, что заявления нового президента о продаже земли – это фактически политика уничтожения страны. «Мы категорически против продажи земли. Эти выборы – бой за землю. Власть выступает за продажу земли иностранцам. Я им не дам продать землю», – заявил он.

«По факту, это просто базар, а не рынок земли. Инициатива Олега Ляшко, например, проведение сначала консультативного опроса среди крестьян и после этого что-то об этом говорить. Это абсолютно правильно. То, что Ляшко сейчас делает на этом акцент, я думаю, это соответствует интересам селян. Земля – это ограниченный ресурс. Ближайшие десятилетия в мире будет борьба за ресурсы: воду и землю. Но природные ресурсы невозобновляемые», – прокомментировал политолог Алексей Якубин.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях государства снять мораторий на продажу земли.